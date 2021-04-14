Участок проспекта Кораблестроителей в Нижнем Новгороде перекроют с 16 апреля

В Сормовском районе Нижнего Новгорода временно приостановят движение транспорта. Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке проспекта Кораблестроителей в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщает центр организации дорожного движения города.

Проезд транспорта будет запрещен между домами №36/2 и №37. Ограничения будут действовать с 20:00 16 апреля до 05:00 19 апреля 2021 года.

Для автомобилистов предусмотрен объезд ремонтного участка по улице Телеграфной, Гаугеля или улице Зайцева.

Естественно, изменится и движение общественного транспорта. Автобусы № А-3, А-51, А-71, А-90, Т-55 поедут через улицу Гаугеля, автомобильную дорогу вдоль Светлоярского парка, проспекту 70 лет Октября, проспекту Кораблестроителей . В обратном направлении они будут следовать согласно этому же маршруту.

Ещё несколько автобусов № А-12, А-45, А-65 будут следовать по улице Планировочной, улице Стрелковой, проспекту 70 лет Октября.

Иначе будет построен маршрут и автобуса №А-57. Он будет ездить по улице Гаугеля, автомобильной дороге вдоль Светлоярского парка, проспекту 70 лет Октября, улице Стрелковой в оба направления.

Автобус № А-8 проследует по улице Гаугеля, по дороге вдоль Светлоярского парка и самой улице Светлоярской; а вот №А-35 будет курсировать по улице Светлоярской, автомобильной дороге вдоль Светлоярского парка, улице Гаугеля.

Автобусные маршруты Т-24, Т-45, Т-65, Т-94 станут проезжать через улицу Зайцева, Победная, Машинная и Стрелковая.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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