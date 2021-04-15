Праздничное открытие «Галамарта» в Нижнем Новгороде: 17 апреля любой второй товар будет стоить всего 1 рубль

17 апреля в Нижнем Новгороде состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт». Этот день станет настоящим воплощением удовольствия для всех любителей выгодного шопинга, ведь любой второй товар из ассортимента обойдется покупателям всего в 1 рубль! Адрес магазина: г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, 3А, ТЦ «Перекресток», 2 этаж.

Выбирайте, что вы давно хотели обновить дома или подарить близким? Мультиварку, кофеварку, уютный плед, постельное белье, набор красивой и практичной посуды, новую игрушку ребенку? Вот он, идеальный шанс взять что, что хотите, всего за одну монетку.

Праздничное открытие «Галамарта» в Нижнем Новгороде: 17 апреля любой второй товар будет стоить всего 1 рубль

Кроме того, в этот день можно будет получить отличные подарки от народного магазина: сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей. А на презентации - поближе познакомиться с ассортиментом «Галамарта»: посудой, бытовой техникой, аксессуарами для авто, инструментами, игрушками. Консультанты с радостью помогут выбрать оптимальные для вас модели.

До праздничного открытия сюда тоже имеет смысл заглянуть: с 12 по 16 апреля в магазине действуют специальные цены. Например, электрический чайник – 249 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, литая сковорода – 449 рублей, погружной блендер – 399 рублей. И еще много других, очень приятных скидок на товары для дома!

Праздничное открытие «Галамарта» в Нижнем Новгороде: 17 апреля любой второй товар будет стоить всего 1 рубль

Каждый день, помимо низких цен, в «Галамарте» действуют акции, скидки и распродажи, а всего в ассортименте более 7 000 товаров для дома и дачи! Кстати, при оформлении заказа на сайте «Галамарт» возможна бесплатная доставка, на первый заказ действует скидка 20%, а еще при доставке - подарок: маска BY всего за 1 рубль!

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, 3А, ТЦ «Перекресток», 2 этаж.

Часы работы: 09.00-21.00

www.galamart.ru