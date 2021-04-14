Два дорожных участка затоплены в Нижегородской области из-за паводка

Затопление участка автодороги в Уренском муниципальном округе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня, 14 апреля, два дорожных участка в Нижегородской области оказались затопленными из-за паводка. Жизнедеятельность в ближайших населенных пунктах не нарушена, жилые дома находятся вне зоны возможного подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет.

Так, подъем воды в реке Уста привел к затоплению дороги в 300 метрах от посёлка Атазик в Уренском районе. Нарушено автомобильное сообщение по дороге местного назначения «Арья - Атазик».

- Объездные пути отсутствуют, - сообщают специалисты. - Организована лодочная переправа.

Из-за интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в реке Ерокуша, которая протекает по территории села Натальино в Навашинском районе, затопило ещё один участок дороги. В частности, стал недоступен проезд по дороге, ведущей к улице Заречная.

На данном участке находится пять жилых домов, для них организовали лодочную переправу.

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