Два дорожных участка затоплены в Нижегородской области из-за паводка

Затопление участка автодороги в Уренском муниципальном округе.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сегодня, 14 апреля, два дорожных участка в Нижегородской области оказались затопленными из-за паводка. Жизнедеятельность в ближайших населенных пунктах не нарушена, жилые дома находятся вне зоны возможного подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет.
Так, подъем воды в реке Уста привел к затоплению дороги в 300 метрах от посёлка Атазик в Уренском районе. Нарушено автомобильное сообщение по дороге местного назначения «Арья - Атазик».
- Объездные пути отсутствуют, - сообщают специалисты. - Организована лодочная переправа.
Из-за интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в реке Ерокуша, которая протекает по территории села Натальино в Навашинском районе, затопило ещё один участок дороги. В частности, стал недоступен проезд по дороге, ведущей к улице Заречная.
На данном участке находится пять жилых домов, для них организовали лодочную переправу.
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