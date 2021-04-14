Выставочное пространство откроется в здании Речного вокзала в июне 2021 года

Волжское пароходство утвердило дизайн-проект открытого выставочного пространства. Фото: пресс-служба АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Новое выставочное пространство откроется в здании бывшего Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Уже в июне этого года нижегородцы смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории Волги и развитию водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

В настоящее время утвержден дизайн-проект и в здании Речного вокзала уже начались ремонтные работы. Так, на площади более 300 квадратных метров появятся модели разных типов судов, а также мемориал с фамилиями речников и моряков, погибших во время Великой Отечественной войны.

- Выставочное пространство будет наполнено экспонатами, легким графическим дизайном и объектами мультимедиа, - подчеркнули архитекторы проекта Михаил Маслов и Елена Смирнова.

Необходимо отметить, что для горожан и гостей Нижнего Новгорода вновь станет доступным вход со стороны площади Маркина.

Открытое общественное пространство также станет площадкой для проведения временных экспозиций, тематических экскурсий, мероприятий городского и областного значения.

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