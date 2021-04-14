Нижегородцам рассказали, когда родители смогут снова присутствовать на утренниках в детских садах

Приближается пора выпускных из школ и детских садов, в связи с распространением коронавируса нижегородцы всё чаще задаются вопросом, смогут ли они присутствовать на таких важных мероприятиях в жизни своих детей.

– Глеб Сергеевич, очень хочу видеть свою дочь на выпускном в детском саду! Почему мамам нельзя? – поинтересовалась Марина Вирясова в комменатриях на странице губернатора в Instagram. - Эпидемиологическая обстановка улучшается с каждым днем. Кафе, клубы, рестораны работают, а маме в детский сад нельзя.

Представители правительства Нижегородской области незамедлительно отреагировали на сообщение и рассказали, что запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях продлится до 1 января 2022 года.

Однако региональным министерством образования уже направлен запрос в Роспотребнадзор, чтобы уточнить распространяется ли запрет на родителей, которые хотят присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

- Как я уже говорил, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация еще далека от той, в которой мы могли бы принять сиюминутное решение. Это зависит от эпидемиологической обстановки. Вместе с санитарными врачами регулярно мониторим ситуацию. Решение будем принимать совместно. Сразу сообщу, - написал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

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