Школьная команда Мининского университета стала лучшей среди детских команд на гала-концерте КВН.

Команда Мининского университета и школы №121 «Утомленные школой» выиграла первое место среди детских команд на гала-концерте КВН. Мероприятие прошло в нижегородском ТЮЗе 13 апреля. В жюри были министр замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, министр образования Ольга Петрова, замглавы администрации Леонид Стрельцов, депутат Гордумы и директор ТЮЗа Инна Ванькина, участник команды КВН «Русская дорога» Максим Конюхов и основатель компании «Автосуши и Автопицца» Максим Бурганов.

Всего отбор на гала-концерт прошли 25 команд, в том числе две из них представляли НГПУ имени Козьмы Минина. Первыми на сцену вышла команда «Утомленные школой». Ребята насмешили не только зал, но и жюри, выиграв первое место в блоке детских команд:

- Когда на сцене выступают "свои", всегда кажется, что шутки смешнее и зал встречает теплее. Но в этот раз все и правда сложилось - команда Мининского университета и школы 121 "Утомленные школой" взяла главный приз среди детских команд на гала-концерте КВН в ТЮЗе. При этом юный фронтмен Саша ещё и победил в номинации "Лучший актер - супермен года". Уже в мае ребята поедут на Детский телевизионный КВН в Москву - будем болеть даже больше, - поделился впечатлениями от игры и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Также на сцене ТЮЗа выступила взрослая команда «Вишенка». Ребята начали с видеовизитки и смелых шуток про юбилей города, и также получили свою порцию оваций. Однако гран-при фестиваля достался московской команде «ПартиЯ». Впрочем, в мае команда сможет отыграться – ребята будут представлять вуз в Центральной лиге Москвы и Подмосковья.

- Мы продолжаем развитие межфакультетского и школьного движения КВН в Мининском университете: в ближайшее время начнем работу с командами факультетов, а также планируем провести Кубок ректора, - рассказал Виктор Сдобняков.

Напомним, что Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина подписал соглашение о сотрудничестве с Общественной организацией «Союза КВН Нижегородской области», в рамках которого будет развиваться школьное и студенческое движение КВН. У вуза имеется необходимая база для этого: площадки для репетиций, игр, медиацентр с полным техническим оснащением для подготовки видеоматериалов, опыт проведения масштабных онлайн-мероприятий.

Отметим, что в августе 2020 года Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» и Минпросвещения России разработали методические рекомендации по поддержке Всероссийской Юниор-Лиги КВН в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о включении движения в программу воспитания школьников.