В 24 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 110 892 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 48 536 зараженных, а остальные 62 356 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 2 974 - за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 962 человека) и на Бору (5 520 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (109 человек) и Спасском районе (154 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 901
Ленинский – 7 445
Советский – 6 844
Московский – 5 145
Канавинский – 4 965
Сормовский – 4 952
Приокский – 3 752
Нижегородский – 3 532
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