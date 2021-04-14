Глава Дзержинска Иван Носков встретился с родителями участников конкурса «Большая перемена»

Каждой семье глава города вручил благодарственное письмо. Фото: пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск.

В минувший вторник, 13 апреля, глава Дзержинска Иван Носков провёл встречу с родителями участников конкурса «Большая перемена». Школьники стали победителями финала и полуфинала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города лично вручил благодарственные письма и пообщался с родителями ученицы школы «ЛЕТОВО» Надежды Фильцовой, а также ученика Гимназии № 38 Кирилла Хотенова и ученицы школы № 68 Алины Русаковой.

– Понял, что все ребята уже абсолютно самостоятельны, сами выбирали для себя направление и сами изъявляли инициативу участвовать в проекте, а родители все это время были надежной поддержкой и опорой, помогали в организационных вопросах, - подчеркнул Иван Носков.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялся осенью 2020 года, но родители участников до сих пор помнят свои эмоции во время награждения.

- Когда, наконец, увидели нашу Надю на сцене, когда объявили, что она стала одним из победителей – радовались всей семьей! Все переживания, все трудности, которые мы вместе прошли на пути к финалу, сразу ушли на второй план, - поделилась Анна Фильцова.

Напомним, что с самими победителями «Большой перемены» глава города встречался в ноябре прошлого года. Тот день для многих ребят произвел большое впечатление.

- Приятно, что и на всероссийском, и на местном уровне оцениваются не только победы детей, но и наш вклад во все их успехи. Для каждого из нас эта награда очень значима и каждому дает силы на новые свершения! – рассказала Алена Хотенова, мама ученика 9 класса Гимназии № 38 Кирилла Хотенова.

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