Смертельное ДТП произошло на трассе в Семёновском районе 13 апреля

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Страшное ДТП произошло вчера, 13 апреля, в Семеновском районе. Два автомобиля столкнулись на 85 километре трассы «Нижний Новгород – Йошкар - Ола». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло примерно в 15:45. Виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель «ВАЗа»: при повороте налево он не предоставил преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с «УАЗ Патриотом».

В аварии погибла 34-летняя женщина, которая была за рулем «ВАЗа». Ещё троим людям понадобилась медицинская помощь.

– Молодой человек 20 лет был госпитализирован в больницу с множественными резанными раны лица и шеи, - отметили в ведомстве. – У 32-летнйего мужчины оказался оскольчатый перелом левого бедра со смещением.

Также с гематомами и ушибами в больницу обратилась женщина 40 лет, после проверки была отпущена.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге: «Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей».

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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