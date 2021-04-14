Фальшивомонетчики в Нижнем Новгороде подделали 10-рублевую монету. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весьма необычное происшествие произошло на днях в Нижнем Новгороде – здесь в один из банков явился клиент с поддельной 10-рублевой монетой. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег».

- Мужчина пришел в банк на улице Героев Космоса среди бела дня, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он хотел разменять фальшивую монету достоинством 10 рублей. Однако сотрудник банка выявил признаки подделки.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Сама фальшивая монета была изъята. Самый главный вопрос, который волнует всех – кому и зачем понадобилось подделывать столь мелкую монету. По всей вероятности, даже ее изготовление обошлось дороже.