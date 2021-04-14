В Нижнем Новгороде началось благоустройство набережной Гребного канала

На ее территории появятся беговые и велодорожки, будет выполнено озеленение и проведено новое освещение Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде начались работы по благоустройству. Территорию от съезда с улицы Красная слобода до пересечения с улицей Слобода Подновье обновят в рамках программы «Среда 800». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчиком в данном проекте выступает ООО «Горстрой». В настоящее время компания приступила к проведению строительно-монтажных работ. В частности, рабочие демонтируют существующее дорожное покрытие, устанавливают защитные ограждения для деревьев и проводят очистку линий берегоукрепления и геодезическую разбивку.

К июлю 2021 года набережная Гребного канала будет соединена с Нижневолжской набережной двухполосной велодорожкой. На благоустраиваемой территории также появится беговая дорожка с прорезиненным покрытием, также будут созданы места для отдыха - деревянные настилы с зонтиками, площадка для воркаута и йоги.

На набережной будут оборудованы велопарковки, восстановлены бетонные трибуны. Естественно, на территории общественного пространства обновят освещение, лавочки и урны, проведут масштабное озеленение.

Стоит обратить внимание на то, что набережную Гребного канала не перекроют полностью: прогулочную зону будут перекрывать небольшими участками, а вот проезжая часть будет открыта полностью.

Напомним, что набережная Гребного канала очень востребована у горожан, но уже несколько десятков лет находится в неухоженном и полуразрушенном состоянии. В этом году нижегородские власти собираются исправить ситуацию и сделать место комфортным для отдыха.

Кстати, знаменитую судейскую вышку тоже собираются восстановить в 2021 году.

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