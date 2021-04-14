Партия “Новые Люди” поддержала создание детских уголков в поликлиниках Нижнего Новгорода.

Обустройство новой детской площадки, установка дополнительного светофора и сцена для начинающих музыкантов в парке – вот лишь малая часть преобразований, предложенных нижегородцами на конкурс «Марафон идей» от партии «Новые люди». Итоги конкурса 13 апреля подвели в Нижнем Новгороде.

- Мы сегодня подвели итоги конкурса в Нижегородской области, - отметила региональный координатор партии «Новые люди» Мария Демина. – В Нижегородской области было подано больше 250 заявок. Большая часть из них касалась социальных вопросов. Мы отобрали среди них самые яркие предложения, которые и стали финалистами. Мы готовы всячески помогать ребятам в продвижении их проектов – и не только финансово. Мы будем отслеживать их реализацию. Благодаря этому конкурсу мы собрали целый комплекс идей, который ляжет в основу нашей программы.

Конкурс «Марафон идей» от партии «Новые люди» был всероссийским. Его региональные этапы прошли в 65 регионах страны. В общей сложности, в России было подано свыше 15 тысяч заявок. Причем в этот процесс активно включилась не только молодежь, но представители старшего поколения. К примеру, в Оренбурге заявку на конкурс подала 75-летняя пенсионерка.

Итоги конкурса подвели в Нижнем Новгороде 13 апреля.

В Нижнем Новгороде призовой фонд конкурса составил 300 тысяч рублей. Решением жюри эти средства были поделены между тремя проектами-победителями. Третье место занял Александр Смыслов с идеей обустройства игровых уголков в детских поликлиниках (60 тысяч рублей), второе место – Екатерина Федосеева с проектом площадок для выгула собак (100 тысяч рублей). И, наконец, главный приз получил Сергей Сайгин с идеей обустройства детской площадки в Дзержинске (140 тысяч рублей).

- Честно говоря, я даже не сразу поверила, что мой проект выбрало жюри, - призналась Екатерина Федосеева. – Я уже даже знаю, где будем обустраивать площадку для собак – на Автозаводе. Это самый густонаселенный район и там очень много собаководов. Так что моя идея важна для всего района!

Больше 250 заявок подали нижегородцы на конкурс «Марафон идей» партии «Новые люди».

КОНКРЕТНО

Больше всего заявок в стране поступило из:

Московской области – 2189

Санкт-Петербурга – 1064

Свердловской области – 705

Башкортостана – 533

Нижегородской области – 251