Почти 11 тысяч светодиодных уличных фонарей установлено в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 11 тысяч новых светодиодных уличных светильников смонтировано в Нижнем Новгороде в рамках энергосервисного контракта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«По данным на середину апреля, в Нижний Новгород доставлено около 17 тысяч светодиодных светильников из 65 тысяч запланированных, а также 300 шкафов управления. Смонтировано уже порядка 11 тысяч уличных светильников и 100 шкафов управления наружным освещением», - рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Над модернизацией освещения в городе работает 40 бригад, которые ежедневно меняют 25-27 светильников, а с увеличением светового дня количество будет доведено до 30 светильников в сутки. Новые светодиодные фонари появились на Южном бульваре, улицах Янки Купалы, Лескова, на бульваре 60-летия Октября, проспекте Ленина, в микрорайоне Щербинки-1 и прочих. Кроме новых светильников будет установлено специальное оборудование для регулировки яркости уличного освещения.

Работы по замене уличного освещения в Нижнем Новгороде планируется завершить до 1 июля. Переход на светодиодные светильники позволит экономить порядка 150 млн рублей ежегодно.