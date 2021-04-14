«Финал восьми» Лиги чемпионов по баскетболу пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая

«Финал восьми» Лиги чемпионов по баскетболу пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая. В рамках мероприятия во дворце спорта «Нагорный» выступят сильнейшие клубы этого сезона.

«Мы благодарим Баскетбольную Лигу чемпионов за оказанное доверие в проведении столь масштабного и яркого мероприятия. Уверен, что интерес будет серьезным с учетом того, что за победу поборется БК «Нижний Новгород», - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона отметил, что игры будут организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.