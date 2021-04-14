Еще 1,6 млрд рублей получит Нижегородская область из федерального бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще около 1,6 млрд рублей безвозмездно получит Нижегородская область из федерального бюджета в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Большая часть суммы – 1,4 миллиарда – будет направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

« В частности, региону раньше, чем было запланировано, выделяются средства на завершение строительства развязки в Ольгине, что позволит нам сдать этот важнейший объект досрочно, в юбилейный для города год. Также дополнительное финансирование будет направлено на другие участки национального проекта», – пояснил Глеб Никитин.

Кроме того, 64,6 млн рублей из федеральных денег будет направлено на закупку лекарственных препаратов от коронавируса для больниц, и 28,7 млн рублей – на строительство перехватывающей парковки на 700 мест для туристского транспорта на пересечении улиц Пантурова и Марагина в Дивееве.