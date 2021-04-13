Нижегородский водоканал благоустроит 840 объектов к началу лета.

Нижегородский водоканал до конца мая выполнит благоустройство участков, попавших под плановые и аварийные работы с раскопками за прошедшие осень-зиму. Благоустройство в летнем варианте включает восстановление дорожного покрытия, тротуаров, отмостков, брусчатки, настил газонов, восстановление плодородного слоя почвы, установку бордюров.

Начальник производственного управления АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин отмечает, что очередность выполнения работ определяется исходя из удаленности места, где производились раскопки, от центральных и видовых мест.

- В первую очередь благоустраиваются объекты, находящиеся в видовых местах (скверы, парки, площади) и на центральных дорогах. Следом - районные дороги. Затем будут восстановлены газоны, тротуары и дворовые проезды. Одновременно работы будут вестись на 20 – 25 объектах, планируется задействовать более 100 рабочих и 40-45 единиц специализированной техники. Все работы завершим к 1 июня.

За полтора месяца Нижегородскому водоканалу предстоит благоустроить 840 объектов. В том числе будет уложено более 10 000 м2 асфальтобетонного покрытия, благоустроено 162 м2 тротуаров в брусчатке, восстановлено около 24000 м2 плодородного слоя почвы на участках с зелеными насаждениями (газоны), установлено более 2000 п.м. бордюров.

Стоит отметить, что восстановление выполняется с соблюдением всех требований нормативных документов. К примеру, обратная засыпка песком котлованов производится послойно и с уплотнением каждого слоя, при этом толщина уплотняемого слоя не превышает 30 см. Щебеночное основание также уплотняется. При выборе марки асфальтобетонной смеси учитывается тип дороги, где непосредственно будут производиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.