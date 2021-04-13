Восемь почтальонов из Дзержинска согласились доставлять продукты пенсионерам на дом

Восемь дзержинских почтальонов согласились доставлять товары первой необходимости на дом — это новая информация, касающаяся скандала, который разгорелся в апреле 2021 года в городе Дзержинске: там сотрудники почты отказались торговать продуктами и остались без работы. Новыми данными на этот счёт поделились на сайте Pravda-nn.ru со ссылкой на региональное отделение Почты России.

В пресс-службе почты пояснили, что "доставка товаров на дом – важная часть социальной миссии организации". В должностной инструкции эта обязанность прописана с 2011 года. Кроме того, сотрудников предупредили об изменениях в условиях трудового договора за два месяца, даже предложив альтернативные вакансии. Почта России продолжит работать с теми сотрудниками, кто принял предложение о новой работе или согласился с изменениями.

— Всего почтальонов, чьих трудовых договоров коснулись изменения, 32. Восемь из них согласились принять изменения в трудовом договоре, 24 — нет. Возможно, причина в том, что многие из предлагаемых вакансий предусматривали работу в офисе 5/2. С теми, кто не согласился с предложенными вариантами, мы расторгли трудовые договоры в связи с отказом самих сотрудников продолжать работу, — пояснили в Дзержинском почтамте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!