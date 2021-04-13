Выпускники Мининского университета начали работу в «космической» школе №34.

12 апреля в Нижнем Новгороде открылась новая «космическая» школа №34. В церемонии запуска учебного учреждения принял участие и.о. ректора Виктор Сдобняков.

«Открытие школы №34 в «Гагаринских высотах» - это результат труда большой команды и показатель эффективности реализации нацпроекта "Образование" в нашем регионе. Для Мининского это мероприятие особенное ещё и потому, что мы с коллективом школы вместе прошли путь до запуска, консультировали по вопросам набора педсостава и готовы поставлять «свежие кадры» и дальше».

Открытие школы состоялось 12 апреля.

Выпускники Мининского университета уже работают в школе в качестве педагогов-организаторов. При этом для студентов вуза появляется все больше возможностей для дальнейшего трудоустройства. На данный момент в школе учатся 1-3 классы, а уже с 1 сентября 2021 года обучение будет функционировать в полном объеме.

«Конечно, на этом сотрудничество со школой не заканчивается, и самое интересное ещё впереди. Как руководителю университета мне важно, чтобы Мининский был профессиональным помощником для учащихся и учителей, родителей и органов власти», - подчеркнул Виктор Сдобняков.