Автобусные маршруты изменят из-за репетиции парада в Нижнем Новгороде

Некоторые маршруты нижегородских автобусов изменятся в связи с репетицией Парада Победы в городе, который 9 Мая пройдёт на Нижневолжской набережной. Движение транспорта по набережной Гребного канала во время подготовки военного парада временно прекратится. Об этом информирует департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. Специалисты ведомства призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Изменения маршрутов произойдут следующие:

С 10:00 до 14:00 20, 22, 26, 28 и 29 апреля временно перекроют участок дороги от дома № 10 на улице Красная Слобода до дома № 112А на улице Слобода Печёры. Отчего движение автобусов А-5 прекратится.

С 05:00 до 11:30 3 мая, с 03:00 до 08:30 5 мая и с 07:30 до 13:00 8 мая движение прекратится по Нижневолжской набережной, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского Кремля), улице Рождественской, улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома № 110А по улице Слобода Печёры).

Автобусы А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 будут курсировать по метромосту, улицам Горького в оба направления, Одесской и по площади Горького.

Автобусы А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будут следовать по улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

О прочих изменениях транспортного движения в Нижнем Новгороде мы подробно рассказывали ранее: "Репетиция парада Победы 2021 в Нижнем Новгороде: изменение движения транспорта".

А также о том, почему Парад Победы пройдёт не на площади Минина, как мы все привыкли, а на Нижневолжской набережной.

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