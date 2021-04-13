Глава УИЗТ Нижнего Новгорода Алексей Ежков отправлен под домашний арест

Директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» Алексей Ежков решением суда отправлен под домашний арест. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, Ежкова задержали несколько дней назад прямо на рабочем месте – видео задержания «КП» публиковала ране. По версии следствия, в мае 2020 года чиновник получил взятку от подрядной организации, которая занималась восстановлением склона после оползня на Похвалинском съезде.

Заказчиком являлось МКУ, возглавляемое Ежковым. Когда пришло время принимать работу, Ежков запросил за подписание отчетных документов стройматериалы и услуги экскаватора – все это ему было нужно для строительства своего коттеджа в Приокском районе. Только после того, как глава МКУ получил желаемое, он подписал необходимые акты о выполненных работах и их оплате. Кстати, стоимость стройматериалов и услуг экскаватора составила 220 тысяч рублей.

По факту взятки возбуждено уголовное дело. В администрации Нижнего Новгорода сразу же заявили, что Алексей Ежков будет уволен с занимаемой должности.