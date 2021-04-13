8 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По последним данным на 13 апреля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 8 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 960 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заболевших не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 300 и даже 250. За минувшие сутки выявили 201 заражённого.

Напомним, 8 апреля в Нижегородскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации.

Порядка 70% жителей областного центра и региона планируют привить к лету 2021 года.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

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