У 201 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 13 апреля, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 201 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 110 677 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 250 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 105 518 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 300 и даже 250.

Напомним, 8 апреля в Нижегородскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации.

Порядка 70% жителей областного центра и региона планируют привить к лету 2021 года.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

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