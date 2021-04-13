Парад Победы в 2021 году пройдёт на Нижневолжской набережной
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Парад Победы 9 Мая в Нижнем Новгороде в 2021 году пройдёт на Нижневолжской набережной. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин:
– Принято решение провести Парад Победы на Нижневолжской набережной. В прошлом году там проходило торжественное мероприятие "Марш Победы", посвящённое празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мы убедились в том, как это красиво и зрелищно, – пояснил Глеб Никитин.
На площади перед Речным вокзалом установят трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны.
– День Победы – всегда особый праздник, а в этом году он для нас связан ещё и с 800-летием Нижнего Новгорода, – добавил губернатор. – Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину от врага.
Первая тренировка механизированной колонны на Нижневолжской набережной пройдёт 20 апреля. В ближайшее время объявят время проведения репетиции и схемы объезда.
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