Парад Победы в 2021 году пройдёт на Нижневолжской набережной Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Парад Победы 9 Мая в Нижнем Новгороде в 2021 году пройдёт на Нижневолжской набережной. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин:

– Принято решение провести Парад Победы на Нижневолжской набережной. В прошлом году там проходило торжественное мероприятие "Марш Победы", посвящённое празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мы убедились в том, как это красиво и зрелищно, – пояснил Глеб Никитин.

На площади перед Речным вокзалом установят трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны.

– День Победы – всегда особый праздник, а в этом году он для нас связан ещё и с 800-летием Нижнего Новгорода, – добавил губернатор. – Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину от врага.

Первая тренировка механизированной колонны на Нижневолжской набережной пройдёт 20 апреля. В ближайшее время объявят время проведения репетиции и схемы объезда.

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