Аналоговые теле- и радиоканалы могут временно отключить с 14 апреля в Нижнем Новгороде

С 14 апреля в Нижегородской области возможны кратковременные перебои в трансляции аналоговых телерадиопередач. Это связано с модернизацией системы эфирного радиовещания на телебашне в Нижнем Новгороде, которую начнёт филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ". Об этом сообщили в нижегородском региональном правительстве.

– Специалисты обновят технологические каналы доставки, по которым радиосигнал "поднимается" на телебашню, демонтируют устаревшее и установят новое современное трансляционное оборудование, которое и обеспечивает "выдачу" радиостанции в эфир, – рассказали в ведомстве.

Отключение не затронет каналы цифрового эфирного телевидения – это три радиоканала и 20 телевизионных. Они будут работать без каких-либо ограничений.

– Нижний Новгород является одним из лидеров в стране по количеству эфирных радиостанций. При этом технологическая база радиовещательного комплекса сформирована, в основном, ещё в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда в городе был настоящий бум развития радио. На сегодняшний день это оборудование не столько "износилось" физически, сколько устарело морально. Пришло время новых технологий, более производительного и эффективного оборудования, способного обеспечить современное качество и высокую надёжность трансляции, – пояснил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

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