Юрий Шалабаев опроверг слухи о блокировке аккаунтов в Instagram. ФОТО: администрация г. Нижнего Новгорода
Мэр города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опроверг слухи, распространившиеся ранее в сети, о блокировке пользователей в своём Instagram. Главу города обвинили в том, что тот блокирует всех, кто выражает несогласие с закупкой ретро-трамваев для областного центра. На что Юрий Шалабаев ответил:
– Перефразирую известную поговорку: Бояться критики – в соцсети не ходить. Я уважаю мнения своих читателей и никогда не пользуюсь такой функцией как блокировка подписчика. В любом случае, в ситуации разберусь.
В подтверждение своих слов мэр поделился скриншотом раздела "заблокированные аккаунты" в своём Instagram.
Напомним, ранее "Комсомольская правда" рассказывала, что закупку ретро-трамваев для Нижнего Новгорода возобновили. В общей сложности их должно появится 11. "Ретро" они только на вид – по своему оснащению они абсолютно современные. Решение о закупке было принято 24 марта 2021 года на заседании городской Думы.
Но потом сообщалось, что мэрия города решила отменить закупку трамваев на 945,9 миллиона рублей.
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