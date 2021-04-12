Грунт размыло под опорами Молитовского моста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошёл размыв грунта под опорами Молитовского моста со стороны нагорной части города. Опасности для конструкций моста он не представляет – заверили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

– У крайних береговых опор имеется укреплённый конус, предназначенный для сопряжения конструкции моста с подходами. Поверхность конуса укреплена от размывов бетонными плитами, – ответили "Комсомольской правде" в департаменте. – В этом году из-за протечек через деформационный шов произошёл локальный провал плиток укрепления конуса.

Площадь этого провала, по данным ведомства, составила пять квадратных метров. Сообщается, что работы по восстановлению целостности шва уже завершены. А работы по восстановлению укрепления конусов будут производиться по графику – в мае-июне текущего года.

– Все работы выполняются в рамках содержания искусственных дорожных сооружений, – резюмировали в департаменте.

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