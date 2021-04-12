Стелу "Город трудовой доблести" установят на месте знака "Нижний Новгород" у Канавинского моста

На месте привычного всем знака "Нижний Новгород" на Благовещенской площади у Канавинского моста появится стела "Город трудовой доблести". Об этом "Комсомольской правде" сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

В ведомстве напомнили, что летом прошлого года большинство нижегородцев проголосовало именно за установку стелы в честь присвоения городу почётного звания "Город трудовой доблести" на Благовещенской площади. Всего на портале голосования предлагалось пять вариантов: площадь Революции (около Московского вокзала), "Парк Победы", Благовещенская площадь, остров "Гребнёвские пески" и Комсомольская площадь.

– 22 977 голосов было отдано Благовещенской площади, – уведомили в городской мэрии. – В Нижнем Новгороде стела "Город трудовой доблести" будет установлена в соответствии с Указом Президента России. Макет стелы также выбирали жители путём голосования.

О сроках установки стелы пока не сообщается.

Напомним, знак "Нижний Новгород" и стелу с надписью "Нижегородский район" демонтировали в прошедшие выходные. Они находились в аварийном состоянии.

О том, что Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести" стало известно 2 июля 2020 года.

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