Более 400 человек эвакуировали из нижегородского Центра международной торговли 12 апреля. Фото: Яндекс. Карты

Более 400 человек эвакуировали из Центра международной торговли в Нижнем Новгороде днем 12 апреля. Причиной переполоха стал подозрительный предмет, который обнаружили в здании бизнес-центра на улице Ковалихинской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«На место направлены службы экстренного реагирования. Эвакуировано более 400 человек. Сейчас сотрудниками полиции проводится обследование объекта», - подчеркнули в ведомстве.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.