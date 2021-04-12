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Происшествия12 апреля 2021 16:08

Более 400 человек эвакуировали из нижегородского Центра международной торговли 12 апреля

Причиной стало обнаружение подозрительного предмета
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Более 400 человек эвакуировали из нижегородского Центра международной торговли 12 апреля.

Более 400 человек эвакуировали из нижегородского Центра международной торговли 12 апреля.

Фото: Яндекс. Карты

Более 400 человек эвакуировали из Центра международной торговли в Нижнем Новгороде днем 12 апреля. Причиной переполоха стал подозрительный предмет, который обнаружили в здании бизнес-центра на улице Ковалихинской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«На место направлены службы экстренного реагирования. Эвакуировано более 400 человек. Сейчас сотрудниками полиции проводится обследование объекта», - подчеркнули в ведомстве.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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