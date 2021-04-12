Первые укусы клещей зафиксировали в Нижегородской области

На сегодняшний день, 12 апреля, в Нижегородской области зарегистрировали два обращения жителей в медицинские учреждения с укусами клещей на территории Борского и Городецкого районов региона. Об этом информирует управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обезопасить себя в сезон клещей в 2021 году. О том, что он начался, управление Роспотребнадзора по региону предупреждало ещё 8 апреля. Также ведомство организовало еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями, которыми могут заразить эти опасные паразиты. В текущем году планируется акарицидная обработка 2420 гектаров парков и других общественных мест.

Самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от клещей – это клещевой энцефалит и боррелиоз. От энцефалита можно защититься с помощью прививки – однако ее необходимо сделать заблаговременно. А вот от боррелиоза прививок не существует, но и сама болезнь не настолько опасна – ее обычно лечат антибиотиками амбулаторно.

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