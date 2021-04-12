Андрей Травкин представлен в должности прокурора Нижегородской области

Сегодня, 12 апреля, в Нижнем Новгороде заместитель генпрокурора России Николай Шишкин представил нового прокурора Нижегородской области Андрея Травкина коллективу прокуратуры региона. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на областную прокуратуру.
Также во время рабочего визита Николай Шишкин провёл встречу с руководителями органов власти и областных силовых ведомств, где обсуждались актуальные вопросы соблюдения трудовых, жилищных и социальных прав граждан и борьба с преступностью.
В том числе, прошла рабочая встреча заместителя генпрокурора России с главой Нижегородского региона Глебом Никитиным. Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов прокуратуры и исполнительной власти региона.
Напомним, 24 марта 2021 года президент России подписал указ о назначении Андрея Травкина новым прокурором Нижегородской области сроком на пять лет.
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