Новую школу открыли в Приокском районе Нижнего Новгорода в День космонавтики. ФОТО: Юлия Горшкова

Сегодня, 12 апреля, в Приокском районе Нижнего Новгорода торжественно открыли новую школу. Территориально она расположена в жилом комплексе "Гагаринские высоты". Новая школа № 34 будет ориентирована на изучение точных дисциплин, в том числе и космологии. Символично, что открыли учебное заведение в День космонавтики. Об этом проинформировала пресс-служба нижегородского регионального правительства.

Строительство осуществлялось в рамках федпроекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Губернатор области Глеб Никитин и мэр города Юрий Шалабаев участвовали в церемонии открытия.

– В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий, – отметил по случаю Глеб Никитин.

Школа рассчитана на 675 человек, с 1-ого по 11-й классы. Учреждение включает в себя учебные классы с инновационными методическими комплексами, современные лаборатории для практических занятий по различным предметам, три спортивных зала, просторный актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники и уже названный планетарий.

Глеб Никитин сообщил, что стоимость строительства составила 640 миллионов рублей – с учётом технического оснащения.

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