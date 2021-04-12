Нижний Новгород стал лидером России по доступности жилья в ипотеку среди крупнейших городов страны. Об этом сообщили в ИА "ТАСС" со ссылкой на исследование федеральной компании "Этажи".

По результатам исследования, в рейтинге по стране лидируют Нижний Новгород, Пермь и Омск. Для определения лидерства эксперты рассчитали индекс доступности жилья на основе данных о среднем доходе, которые указывают при оформлении ипотеки, переплаты по процентам за 15 лет и средней стоимости однокомнатных квартир площадью 35 "квадратов" в новостройках. Также учитывалось, какое число среднемесячных доходов потребуется жителю того или иного города (с учётом дополнительных поступлений, которые декларируются), чтобы накопить на минимальный первоначальный взнос 15%, и какую долю от этого дохода будут составлять ежемесячные выплаты по кредиту по ставке 6,1% годовых. Чем меньше баллов получил город, тем быстрее выкупается приобретённое в ипотеку жильё – таков был конечный критерий.

– Наиболее доступными однокомнатные квартиры в новостройках в ипотеку оказались для жителей Нижнего Новгорода, Перми и Омска, – сказано в исследовании. – В Нижнем Новгороде (3,7 балла в рейтинге) средний доход, указанный заёмщиками в 2021 году при оформлении ипотеки, составил 86,6 тысячи рублей (с учётом дополнительных доходов). Минимальный первоначальный взнос на однокомнатную квартиру стоимостью 2,6 миллиона рублей равен 4,6 среднемесячного дохода, а доля платежа по ипотеке в месячном заработке нижегородских заёмщиков – 22,1%.

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