АО «Теплоэнерго» проведет второй хакатон среди нижегородских IT – специалистов

АО «Теплоэнерго» совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородским научно-информационным центром проведет второй хакатон для нижегородских IT - специалистов. Мероприятие пройдет в очном формате с 24 по 25 апреля 2021 года на площадке Нижегородского молодежного центра «Высота».

Решение о проведении очередного IT соревнования для разработчиков было принято по итогам внедрения идей, предложенных участниками первого хакатона, которые нашли практическое применение в деятельности Теплоэнерго. Участие в подобном мероприятии позволяет IT специалистам реализовать свои идеи и проекты в рамках реального производства, а предприятие получает возможность найти решение важных задач в сфере теплоснабжения.

Участникам хакатона предстоит в течение 36 часов разработать digital-проекты по следующим темам:

- создание прототипа скоринг системы для ранжирования граждан – должников;

- создание прототипа системы по анализу эффективности использования транспорта;

- создание прототипа web-приложения для планирования и учета материальных ресурсов.

Призовой фонд хакатона составит 150 000 рублей. Также одна из команд получит специальный приз по номинации «Лучшее креативное решение».

Любой желающий может подать заявку для участия в конкурсе. Это необходимо сделать до 20 апреля 2021 года, зарегистрировавшись на сайте teploenergo-nn.ru. Количество мест ограничено.