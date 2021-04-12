Замначальника исправительной колонии в Лукоянове уволен за поставку продуктов заключённым

Заместитель начальника исправительной колонии ИК-20 в городе Лукоянове Нижегородской области уволен по результатам прокурорской проверки за нарушение законодательства. Прокуратура установила, что замначальника провозил на территорию исправительного учреждения продукты питания для заключённых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку проводили совместно нижегородская областная прокуратура и сотрудники УСБ ГУФСИН по региону. Нарушения Уголовно-исполнительного законодательства выявили в части обеспечения режимных требований на территории исправительного учреждения.

— Установлено, что заместитель начальника исправительной колонии вступил во внеслужебные, противоправные отношения с осуждённым, отбывающим наказание длительное время, — поделились в ведомстве. — В результате чего на территорию исправительного учреждения без надлежащего досмотра на служебном автомобиле ИК-20 в январе 2021 года провезли коробки с продуктами питания. В дальнейшем их распределили по отрядам колонии.

В связи с нарушением условий контракта замначальника учреждения был уволен, а на имя начальника регионального ГУФСИН внесено представление. Ещё шестеро сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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