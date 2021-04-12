Глава Дзержинска Иван Носков встретился со спортсменами МБУ «СШОР борьбы «Созвездие»

Спортсмены стали победителями и призерами Первенства России по сумо. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

9 апреля 2021 года в администрации города Дзержинска прошла встреча главы города Ивана Носкова со спортсменами МБУ «СШОР борьбы «Созвездие», ставшими победителями и призерами Первенства России по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок до 22 и 24 лет.

Соревнования проходили с 12 по 15 февраля в Казани и собрали 725 спортсменов из 21 региона России. Сборная команда Нижегородской области большей частью была представлена спортсменами из дзержинской Спортивной школы Олимпийского резерва борьбы «Созвездие». За два соревновательных дня команде удалось завоевать 6 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых медалей, а также 11 путевок на Чемпионат и Первенство Европы и третье общекомандное место после команд Москвы и Республики Тывы.

«Наши ребята сумоисты – настоящая гордость Дзержинска. Участвуя и побеждая в соревнованиях не только всероссийского, но и международного уровней, они прославляют наш город и показывают всем дзержинский характер, – отметил глава города Иван Носков. – Поздравляю и искренне благодарю каждого из спортсменов и, конечно, отдельное спасибо хотелось бы сказать тренерам, которые их готовят, воспитывают, учат побеждать и добиваться успеха. Вместе они – крепкая, слаженная и заточенная на победу команда! Мы же со своей стороны всегда поддерживали и будем поддерживать в дальнейшем любые начинания спортсменов и при необходимости обязательно окажем помощь».

Во время встречи Иван Носков наградил благодарственными письмами 8 спортсменов и 7 сотрудников МБУ «СШОР борьбы «Созвездие». Кроме этого, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения благодарственным письмом администрации города был награжден весь коллектив спортивной школы Олимпийского резерва в лице директора Михаила Аршинова. Он, в свою очередь, вручил главе города статуэтку от Европейской Федерации сумо в благодарность за отличное проведение Кубка Европы в Дзержинске в 2019 году.

По итогу встречи Иван Носков пообещал в ближайшее время посетить МБУ «СШОР борьбы «Созвездие», чтобы лучше познакомиться с деятельностью учреждения, а также осмотреть здание, в котором проходят занятия спортсменов, и помочь в решении существующих проблем.