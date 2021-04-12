Храм в честь святого Андрея Первозванного возродят в Нижнем Новгороде

Храм начали восстанавливать три года назад. Фото: Нижегородская митрополия

Возрождаемый храм в честь святого апостола Андрея Первозванного заложили в Нижнем Новгороде 11 апреля. Он будет возрожден в Благовещенском мужском монастыре, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Андреевская церковь вместе с настоятельским корпусом была построена в XVII веке, однако в советские годы была разрушена и разграблена. Три года назад храм начали восстанавливать. За это время были оштукатурены и расписаны стены внутри здания. Над внутренним убранством храма трудились мастера из Палеха.

Возрождаемый Андреевский храм соединяется с братскими кельями специальным ходом, поэтому в первую очередь он будет предназначен для «немощной и болящей братии». Также в этом храме будет читаться неусыпаемая Псалтирь.

Во время совершения Божественной литургии храм будет открыт для всех прихожан. Освящение этой церкви запланировано на конец 2021 года.