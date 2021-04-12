Горячую воду и свет частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 12 апреля

Электричество и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 12 апреля. Плановые отключения ожидают жителей Нижегородского, Сормовского и Канавинского районов, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В частности, свет отключат в доме №44 по улице Акимова в Канавинском районе. С 12 до 17 часов здесь будут проводиться плановые работы.

В Нижегородском районе в 9:00 отключат горячую воду на улице Верхне-Печерской в домах №№ 12,14,14/1. Планируемое время возобновления – 15:00.

Жителям дома № 4/6 по улице Василия Иванова в Сормовском районе также придется обойтись сегодня без горячей воды. Отключение запланировано с 9:00 до 14:00.