Электричка насмерть сбила женщину в Нижнем Новгороде 10 апреля

Пригородный электропоезд насмерть сбил женщину между станцией Чаадаево и станцией Лесной Городок в Нижнем Новгороде. Информация о чрезвычайном происшествии появилась в паблике «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла субботним днем, примерно в 14:00 10 апреля. По словам очевидцев, машинист дал сигнал и применил экстренное торможение, но пешеход был слишком близко.

- Я ехала на этой электричке, причём в 1 вагоне! Машинист сделал всё возможное! Увы, не так просто остановить такую махину, - написала нижегородка Татьяна Зиновьева.

Сейчас по данному факту Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

- Выясняются все обстоятельства и причины происшествия, - подчеркнул подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

Напомним, что 2 марта вблизи остановочной платформы «Пушкино» сапсан насмерть сбил 58-летнюю женщину.

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