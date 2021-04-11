В Нижнем Новгороде продолжаются работы по откачке талой воды и уборке мусора

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

С 5 апреля по 15 мая в Нижнем Новгороде проходит месячник по благоустройству. Ежедневно коммунальные службы составляют график уборки, после чего приступают к вывозу мусора, откачке талых вод и расчистке улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 11 апреля, в Сормовском районе 13 единиц техники и 28 дорожных рабочих занимаются уборкой на улицах Коммунальная и Свободы. В частности, там чистят прибордюрные полосы, дорожное ограждение, бортовой камень, моют и освобождают от незаконной рекламы остановочные павильоны.

- В уборке района задействованы и коммунальные службы, и управляющие компании. В скором времени будут проводиться субботники с жителями, - подчеркнула глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В ходе объезда территории района, стало понятно, что тщательную уборку нужно провести у остановки «Сормовский привоз» в Седьмом микрарайоне - там есть мусор и на газоне, и у остановок.

В Ленинском районе коммунальные службы убирают мусор, расчищают центральные дороги и ворошат снег. Уборка идет как ручным, так и механизированным способами.

- Сегодня подрядчики чистят ограждение, разделяющее потоки движения дорожного транспорта на Комсомольском шоссе, - поделился глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Ранее уборка была проведена на улицах Подводников, Геройская, а также на подъезде к Мызинскому мосту и внутриквартальных проездах с дублера проспекта Ленина.

Во дворах Московского района сегодня работают 220 дворников и 11 единиц специализированной техники. Сейчас продолжаются работы по очистке скверов и прибордюрной полосы на улице Мирошникова.

- Также дорожные рабочие убирают мусор на газонах на улице Коминтерна, на Сормовском и Московском шоссе, - добавил глава районной администрации Владимир Кропотин.

В Советском районе сегодня убирают мусор на улицах Ванеева, Юбилейная, Республиканская, Н. Сусловой, Окском съезде и проспекте Гагарина. Порядка 20 единиц спецтехники и 30 дорожных рабочих занимаются очисткой прибордюрных полос, тротуаров, газонов и остановочных павильонов.

В Автозаводском районе рабочие чистят прибордюрную полосу на улице Монастырка, моют ограждения на уице Юлиуса Фучика. На проспекте Молодежный подрядная организация очищает от пыли и грязи шумозащитные экраны.

- Также ведется уборка пришкольных территорий идет в общеобразовательных организациях. Предприятия района также принимают активное участие в наведении порядка на своих территориях, - подчеркнул глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

В Приокском районе сегодня работают 13 единиц техники и 35 дорожных рабочих, они убираются на проспекте Гагарина и улице Ларина. Накануне уборку провели на улице Голованова у домов 1а, 3, 3а и 15а, где подрядчик проводил механизированную уборку проездов от оставшегося снега.

В Нижегородском районе коммунальные службы вышли на уборку улиц Гоголя, Звездинка, Студеная, Родионова, Рождественская, Усилова. Также очищают территории Казанского шоссе, Гребного канала, Похвалиннского съезда и площади Сенной.

А вночь с 10 на 11 апреля уборка проводилась на Нижне-Волжской набережной, улицах Сергиевской, Ильинской, Звездинке, Маслякова, Добролюбова, переулке Урожайный, Зеленском съезде и площади Минина.

В Канавинском районе на уборку прибордюрных полос на дороги вышли 12 единиц техники и 34 рабочих. Дорожники работают на Канавинском мосту, улицах Марата, Вокзальной, Коммунистической, Сергея Есенина и в Лесном городке.

- Сегодня воду откачивают на улице Сергея Акимова, у дома № 44 по улице Декабристов, на улице Пархоменко и у дома № 1 по улице Подворной, - подчеркнул глава администрации Канавинского района Олег Алёшин. - Особое внимание уделяем проблемным зонам, которые расположены в самых низких точках района, куда стекает вода.

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