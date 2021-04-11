Тысяча детских лагерей будет работать этим летом в Нижегородской области

Подготовка к летней оздоровительной кампании стартовала в Нижегородской области. В этом году на время каникул свои двери откроют около 1 тысячи детских лагерей, в которых отдохнут 190 тысяч юных нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Необходимо приложить все усилия, чтобы отдых детей в этом году был безопасным и эффективным, - отметил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Отдых в детских оздоровительных центрах будет организован при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Это связано с тем, что в Нижегородской области продолжает действовать второй этап снятия ограничений по COVID-19.

Напомним, что в 2020 году во всех оздоровительных лагерях было организовано постоянное дежурство врача и медсестры, а все воспитанники и сотрудники в обязательном порядке проходили термометрию.

Также в лагерях были отменены родительские дни и массовые мероприятия. А вожатым было рекомендовано максимально задействовать детей на свежем воздухе, для каждого отряда выделять отдельное помещение с учетом дистанции между детьми.

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