Тысяча детских лагерей будет работать этим летом в Нижегородской области

Подготовка к летней оздоровительной кампании стартовала в Нижегородской области. В этом году на время каникул свои двери откроют около 1 тысячи детских лагерей, в которых отдохнут 190 тысяч юных нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Необходимо приложить все усилия, чтобы отдых детей в этом году был безопасным и эффективным, - отметил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Отдых в детских оздоровительных центрах будет организован при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Это связано с тем, что в Нижегородской области продолжает действовать второй этап снятия ограничений по COVID-19.
Напомним, что в 2020 году во всех оздоровительных лагерях было организовано постоянное дежурство врача и медсестры, а все воспитанники и сотрудники в обязательном порядке проходили термометрию.
Также в лагерях были отменены родительские дни и массовые мероприятия. А вожатым было рекомендовано максимально задействовать детей на свежем воздухе, для каждого отряда выделять отдельное помещение с учетом дистанции между детьми.
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