236 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 11 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 110 264 человек. За последние сутки был выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 278 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 106 011 жителей Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Напомним, накануне стало известно, что Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!