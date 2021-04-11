Нижегородская область сэкономила на торгах 176,3 миллиона рублей

В марте 2021 года правительству Нижегородской области удалось сэкономить на проведенных торгах 176,3 миллиона рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Общая сумма, на которую провели торги – 2,4 миллиарда рублей, всего в марте ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» проведено 111 аукционов. Количество участников на каждый лот – 5,9.

Наиболее ощутимая экономия достигнута по торгам на выполнение работ по поставке стационарных рентгеновских аппаратов в больницы – 75,4 миллионов рублей, на проведение капитального ремонта социально-значимых объектов – 21,8 миллиона рублей. Большие денежные средства сэкономили и на строительстве центра культурного развития в Сарове - 19,1 миллионов рублей.

Деньги удалось сэкономить и на конкурсных процедурах по реставрационно-восстановительным работам объектов культурного наследия – 6,8 миллионов рублей, а также при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог – 5,6 миллионов рублей.

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