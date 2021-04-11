Из-под воды освободился мост через реку Вичкинзу в Дивеевском районе

Мост в Дивеевском муниципальном округе освободился от воды. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Подъем уровня воды в реках Нижегородской области из-за талого снега потихоньку падает. Так, сегодня стало известно, что из-под воды уже освободился мост через Вичкинзу в селе Осинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что в Дивеевский район паводок пришел ещё 2 апреля и затопленным оказался низководный автомобильный мост. К счастью, жилые дома не попали в зону затопления, поэтому эвакуация жителей не потребовалась. Местные жители были полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной не было.

Кроме того, автомобильное сообщение с поселком Осинка не было нарушено. Движение транспорта было организовано по объездной грунтовой автодороге, находящейся в 5 километрах от места затопления.

Сейчас из-за паводков в Нижегородской области остаются затопленными девять низководных мостов по адресам:

- Сергаческий район, село Яново;

- Починковский район, село Кочкурово;

- Навашинский район, село Теша;

- Гагинский район, село Соболево;

- Гагинский район, село Никольское;

- Гагинский район, село Мишуково;

- Кстовский район, посёлок Кудьма;

- Арзамасский район, село Заречное;

- Арзамасский район, деревня Макарьевка.

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