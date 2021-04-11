Из-под воды освободился мост через реку Вичкинзу в Дивеевском районе

Мост в Дивеевском муниципальном округе освободился от воды.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Подъем уровня воды в реках Нижегородской области из-за талого снега потихоньку падает. Так, сегодня стало известно, что из-под воды уже освободился мост через Вичкинзу в селе Осинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что в Дивеевский район паводок пришел ещё 2 апреля и затопленным оказался низководный автомобильный мост. К счастью, жилые дома не попали в зону затопления, поэтому эвакуация жителей не потребовалась. Местные жители были полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной не было.
Кроме того, автомобильное сообщение с поселком Осинка не было нарушено. Движение транспорта было организовано по объездной грунтовой автодороге, находящейся в 5 километрах от места затопления.
Сейчас из-за паводков в Нижегородской области остаются затопленными девять низководных мостов по адресам:
- Сергаческий район, село Яново;
- Починковский район, село Кочкурово;
- Навашинский район, село Теша;
- Гагинский район, село Соболево;
- Гагинский район, село Никольское;
- Гагинский район, село Мишуково;
- Кстовский район, посёлок Кудьма;
- Арзамасский район, село Заречное;
- Арзамасский район, деревня Макарьевка.
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