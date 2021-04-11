Портрет Юрия Гагарина появится на нижегородской телебашне 12 апреля

В понедельник, 12 апреля, на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена к празднованию Дню космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Тематическая подсветка зажжется и будет работать на телебашне с 19:30 до 00:00 по московскому времени. Известно, что на медиафасаде можно будет увидеть портрет Юрия Гагарина, изображения планет Солнечной системы и спутников связи.

Первый полет в космос был совершен Юрием Гагариным 12 апреля в 1961 году. Событие стало настоящим прорывом в освоении космоса, а также открыло новую страницу в развитии эфирного вещания. В этом уверен директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Так, например, спустя 4 года после успешного полета человека в космос на орбите появились первые спутники связи. Они стали важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции.

- За 60 лет, прошедших с полета Юрия Гагарина, космос прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня мы даже не задумываемся о том, что взаимодействуем с космосом практически каждый день, к примеру, просто включив телевизор, - подчеркнул Михаил Небольсин.

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