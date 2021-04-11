Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Нижегородской области с 14 по 22 апреля

С 14 по 22 апреля сразу в нескольких районных центрах занятости состоятся online-ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области
Специалисты помогут с выбором жителям Балахнинского и Володарского районов, а также людям из Нижнего Новгорода. Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.
В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.
В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.
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