40 сотрудников Дзержинского почтамта увольняют за отказ продавать продукты

Отделению «Почты России» в Дзержинске грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Нижегородской области.

В ходе многократных проверок выяснилось, что работодатель поменял условия трудового договора для сотрудников. Нововведение обязывает почтальонов торговать продуктами питания при доставке гражданам пенсий и пособий.

Госинспекция труда установила, что такое изменение трудовых функций почтальонов Дзержинского почтамта является незаконным.

После этого компании было выписано предписание. До 5 апреля работодатель отделения «Почты России» в Дзержинске должен был отменить своё распоряжение по торговле продуктами, однако документы об устранении нарушения так и не были представлены. В ближайшее время это повлечет за собой новую проверку почтамта.

Необходимо уточнить, что на 9 апреля 2021 года 40 почтальонов этого отделения были незаконно уволены за отказ исполнения трудовых функций, не предусмотренных должностными обязанностями.

В настоящее время специалисты госинспекции труда, прокуратуры совместно с другими заинтересованными органами вырабатывают меры по предотвращению массового увольнения работников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!