Площадь Сенную и улицу Горького в Нижнем Новгороде затопило из-за прорыва трубы

На площади Сенной в Нижнем Новгороде прорвало трубу с холодной водой. Из-за этой коммунальной аварии на улице Горького 193 появилось импровизированное озеро и теперь машины там не едут, а будто бы плывут. Об этом сообщили в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород» в соцсети «Вконтакте».

Очевидцы поделились видео с места событий, которое засняли сегодня около 16:00 по московскому времени.

- Прошло 4 часа - ни одной машины аварийной службы. Все тонет,- написал Дмитрий Лисин в публикации.

Как оказалось, место утечки не принадлежит сетям АО «Нижегородский водоканал».

- Наши сотрудники только перекрывали воду, - подчеркнули представители компании.

Теперь для нижегородцев остаётся актуальным лишь один вопрос – в чьи же обязанности входит устранение последствий аварии?

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