В Нижнем Новгороде водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Трагический инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля в Нижнем Новгороде. Водитель насмерть сбил женщину, которая переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода на улице Лескова в Автозаводском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации сообщества «Экипаж. Хроника происшествий», от удара женщину отбросило на асфальт, после чего неизвестный автомобиль скрылся с места происшествия.

На месте ДТП работали оперативные службы и правоохранительные органы. Для ликвидации последствий аварии привлекались 5 сотрудников МЧС и одна единица техники.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода.

Напомним, ранее мы рассказывали об ещё одном несчастном случае, произошедшем на улице Минеева в Автозаводском районе. Там инкассатор случайно застрелил коллегу. По предварительным данным, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с оружием.

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