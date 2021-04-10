Центральную лестницу начали реконструировать на площади Горького в Нижнем Новгороде

К устройству фундаментного основания центральной лестницы приступили в сквере им. А.М. Горького. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на площади Горького к 800-летию Нижнего Новгорода идет полным ходом. В настоящее время подрядчик начал обустраивать фундаментное основание центральной лестницы у памятника Максима Горького. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

- Работы начались активно. Подрядные организации успевают все делать в назначенные сроки, - поделился глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Стоит отметить, что демонтаж существующего покрытия сквера, а также металлических ограждений, МАФов и опор освещения почти завершены. В конце апреля ожидается поставка тротуарной плитки, после чего рабочие приступят к реконструкции дорожно-тропиночной сети.

В ходе благоустройства на месте обновят покрытие дорожек, восстановят архитектурно-художественную подсветку памятника, модернизируют освещение, а также установят новые лавочки и урны. Для маломобильных групп населения предусмотрят пандусы и специальные элементы для перемещения.

- Планировка общественной территории входит в предмет охраны, поэтому существенных изменений допущено не будет, - подчеркнули в администрации.

Благоустройство сквера на площади Горького должно быть завершено к 1 июля 2021 года.

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