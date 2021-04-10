Черный лесоруб спилил лес на 1,7 млн рублей в Навашинском районе

В Навашинском районе участковый лесничий при патрулировании обнаружил незаконную рубку.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В Навашинском районе на территории Степуринского участкового лесничества незаконно вырубили 118 кубических метров леса. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Незаконную рубку деревьев обнаружил участковый лесничий при патрулировании. В результате оперативных действий нарушитель был найден. Сейчас в отношении «черного лесоруба» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
Напомним, что для охраны лесного фонда в Нижегородской области применяются современные технологии.
- Благодаря решению губернатора о выделении дополнительного финансирования из бюджета области в этом году мы смогли усилить до максимального эффекта систему видеомониторинга за лесами, - сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
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